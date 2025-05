Der japanische Autobauer Nissan Motor wird eigenen Angaben zufolge den zunächst geplanten Bau einer 1,1 Milliarden Dollar teuren Fabrik für Elektrofahrzeugbatterien auf der Insel Kyushu aufgeben. «Nissan ergreift sofortige Sanierungsmassnahmen und prüft alle Optionen, um seine Leistungsfähigkeit wiederherzustellen», so das Unternehmen in einer Erklärung zu der Entscheidung am Freitag.