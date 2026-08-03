Der ‌schwache Yen, der die im Ausland erzielten Einnahmen bei der Umrechnung aufwertet, glich weltweit geringere Verkaufszahlen sowie gestiegene Rohstoffkosten infolge des Nahost-Konflikts aus. Konzernchef ​Ivan Espinosa erklärte, die schwierigen Bedingungen in China ​und im Nahen Osten hätten ​Teile des Geschäfts belastet. Nissan kämpft wie andere Autobauer in Europa und Asien mit ‌einer starken Konkurrenz durch chinesische Elektroauto-Bauer. Im vergangenen Monat hatte überdies ein schweres Erdbeben im Süden Japans das Unternehmen gezwungen, die Produktion in ​zwei ​Werken vorübergehend einzustellen. Espinosa hatte das ⁠Ruder bei Nissan im April 2025 ​übernommen und versucht, den ⁠von Skandalen und Turbulenzen gebeutelten Konzern mit einem Jobabbau und ‌Produktionskürzungen dauerhaft profitabel zu machen.