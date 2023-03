Als systemrelevante Bank befolge die Credit Suisse im Vergleich zu Instituten wie der SVB “wesentlich andere Standards” in Bezug auf Kapitalstärke, Finanzierung und Liquidität, so Körner. Die Quote des harten Kernkapitals habe im vierten Quartal bei 14,1 Prozent gelegen. Die Liquiditätsdeckungsquote von 144 Prozent sei seither noch gestiegen.