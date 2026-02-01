In der Schweiz gibt es die Kaffeetube unter anderem bei Outdoor-Ausrüstern Transa und Bächli Bergsport sowie bei verschiedenen Sportgeschäften. Einen Haufen Tuben verkaufen die beiden Gründer auch auf dem Titlis oder der Gornergrat Mall in Zermatt VS. Dort decken sich Touristen gerne mit dem in der Schweiz produzierten Kaffee ein. In diesem Jahr landet das Produkt bei Kaffeespezialisten Tchibo im Sortiment. So soll die breite Masse auf den Geschmack kommen.

Die USA als Schlüsselmarkt

Doch am meisten Tuben verkaufen die Gründer in Amerika: «Wir machen 75 Prozent des Umsatzes in den USA und 15 Prozent in Kanada», so Häberlin. 2025 erschwerten die US-Zölle den beiden Gründern die Arbeit – ausgerechnet in dem Jahr, wo die beiden ihre Jobs an den Nagel hingen und voll auf ihr Kaffee-Startup setzten.