Stellungnahmen von Biden und Trump lagen zunächst nicht vor. Krugman reiht sich ein in eine Liste von Abgeordneten, Kommentatoren und Prominenten, die Biden nach seinem als schwach empfundenen Fernsehauftritt Ende Juni zu einem Rückzug vor der Wahl am 5. November aufgefordert haben. Biden hatte vor der Veröffentlichung der Kolumne dies am Montag erneut zurückgewiesen und erklärt, dass ihm egal sei, was die «grossen Namen» und die «Millionäre» dächten. Unklar ist, wer an Bidens Stelle treten würde. Krugman erklärte, gegenwärtig scheine es keine glaubwürdige Alternative ausser Vizepräsidentin Kamala Harris zu geben.