DÜNGEMITTEL: Russland blieb im ersten Quartal 2025 der grösste Düngemittelexporteur in die EU. Der Anteil sank in den vergangenen vier Jahren nur leicht, und zwar von 28,15 auf 25,62 Prozent. Das EU-Parlament hat im Mai für die Einführung von Strafzöllen in diesem Sektor gestimmt.