Die US-Zentralbank, die stabile Preise und Vollbeschäftigung fördern soll, will die Inflationsrate von zuletzt 3,4 Prozent in Richtung ihres Zielwerts von zwei Prozent bringen, ohne jedoch die Konjunktur abzuwürgen. Die Fed sieht die Risiken beim Austarieren dieses Doppelmandats nun mit Blick auf die beiden Aufgaben als eher ausgeglichen an. Fast zwei Jahre lang hatte sie die Gefahr durch steigende Preise höher eingeschätzt.