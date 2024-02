Die Währungshüter haben laut dem Notenbankchef auch bereits darüber gesprochen, unter welchen Bedingungen das Abschmelzen der in der Corona-Pandemie aufgeblähten Fed-Bilanz beendet werden könnte. Der Bilanzabbau sei «sehr gut verlaufen». Nun komme die Zentralbank an den Punkt, an dem die Frage nach einem Ende des Unterfangens in den Blickpunkt rücke, sagte Powell. Dieses Thema werde auch im März wieder besprochen.