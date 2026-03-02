Die Handynetze seien in den vergangenen Jahrzehnten schrittweise weiterentwickelt worden - zunächst sei es nur um Sprache gegangen, dann um moderate Datenmengen und dann mit der Video- und Streaming-Nutzung um grössere Datenmengen. «Jetzt haben wir eine neue Aufgabe, und das ist die Künstliche Intelligenz», sagte Hotard, dessen Firma Antennen und andere Netztechnik herstellt.