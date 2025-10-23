Hotard kündigte am Donnerstag zudem an, die Wagniskapital-Investitionen seines Unternehmens zu reduzieren. Diese würden künftig anders bilanziert. Deswegen hob Nokia die Gesamtjahresprognose für den operativen Gewinn leicht an. Die Firma rechnet nun mit einem Wert zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro.