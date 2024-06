«Das ist ein ziemlich optimales Timing für ein Geschäft dieser Art, wenn man es kurz vor der erwarteten Markterholung tätigt», sagte Konzernchef Pekka Lundmark der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Künstliche Intelligenz (KI) treibe erhebliche Investitionen in Rechenzentren voran. Einer der Hauptgründe für den Deal sei, dass er den Zugang Nokias zu Rechenzentren deutlich erhöhe. Grosse Techkonzerne wie Amazon, Alphabet und Microsoft stecken derzeit Milliardensummen in den Bau neuer Rechenzentren, um beim KI-Boom mitzuhalten.