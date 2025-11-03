Der Klageschrift zufolge hat Nokia den US-Konzern seit 2023 darauf hingewiesen, dass für die Nutzung der Technologie eine Lizenz erforderlich sei. Die Unternehmen hätten sich jedoch nicht auf Bedingungen einigen können. Eine Stellungnahme von Warner lag zunächst nicht vor. Nokia fordert eine nicht näher bezifferte Summe an Schadenersatz.