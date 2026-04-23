Das Kerngeschäft mit Komponenten für Mobilfunknetze habe sich solide ​entwickelt, ​sagte Hotard weiter. ⁠Hier seien die Umsätze währungsbereinigt um drei ​Prozent auf 2,5 ⁠Milliarden Euro gestiegen. Der operative Gewinn habe um etwa ‌68 Prozent auf 222 Millionen Euro zugelegt. Auf Konzernebene sei das Betriebsergebnis überraschend deutlich um 54 Prozent ‌auf 281 Millionen Euro gewachsen.