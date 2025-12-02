Die Nominallöhne dürften im laufenden Jahr laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) um 2,0 Prozent gestiegen sein, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Das BFS schätzt die Daten auf Basis von kumulierten Lohndaten. Bei einer ersten Schätzung im September war das Lohnwachstum noch auf 2,3 Prozent berechnet worden.