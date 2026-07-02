Serhii K. war am 21. ‌August 2025 in der italienischen Provinz Rimini festgenommen worden. Nach seiner Überstellung nach Deutschland am 27. November 2025 setzte ein deutscher Richter den Haftbefehl ​am ​folgenden Tag in Vollzug. ⁠Serhii K. sitzt seitdem in Hamburg in Untersuchungshaft. ​Den Ermittlern zufolge führte ⁠er das Sabotageteam an und hatte das Kommando auf der ‌Segelyacht «Andromeda», von der aus der Anschlag verübt worden sein soll. Ermittler des Bundeskriminalamts und der Bundespolizei hatten auf der «Andromeda» ‌Spuren von militärischem Sprengstoff entdeckt. Insgesamt wurden sieben Tatverdächtige ​identifiziert. Einer von ihnen soll inzwischen im Krieg gegen Russland gefallen sein.