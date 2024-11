Wegen der hohen Nachfrage habe der Konzern das Flugangebot ausgebaut und mehr Erlös eingefahren, teilte die Konkurrentin der Lufthansa-Gruppe am Freitag in London mit. Vor allem mit Flügen von British Airways in die USA und nach Kanada legte IAG zu, während die irische Tochter Aer Lingus vor allem mit einem Pilotenstreik haderte. Für das Schlussquartal zeigt sich IAG unterdessen etwas zurückhaltender, für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun nur noch mit einem Kapazitätsausbau um sechs statt wie bislang sieben Prozent.