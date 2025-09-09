Mit den ersten beiden Fonds von Nordea steigt die Gesamtzahl der an der Schweizer Börse verfügbaren ETFs auf 2076. Seit Jahresbeginn wurden den Angaben zufolge 224 neue ETFs gelistet, darunter 76 aktiv verwaltete Produkte - die höchste Zahl seit acht Jahren. Insgesamt zählt SIX nun 214 aktive ETFs, was einem Anteil von 10 Prozent entspricht.