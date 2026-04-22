Unter anderem dank höherer Gebühreneinnahmen fiel das operative Ergebnis der skandinavischen Bank trotzdem besser aus als am Markt erwartet. Es stieg um 2 Prozent auf gut 1,63 Milliarden Euro, wie das im EuroStoxx 50 notierte Geldinstitut am Mittwoch in Helsinki mitteilte. Der Zinsüberschuss ging ebenso zurück wie die Erträge aus Finanzinstrumenten, die unter den Marktschwankungen infolge des Iran-Kriegs litten. Wegen gestiegener Kosten sank auch der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um knapp 9 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro.