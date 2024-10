In einer Verfassungsänderung stufte der abgeschottete Norden den Süden der koreanischen Halbinsel als «feindlichen Staat» ein, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch meldete. Die Strassen- und Bahnverbindungen nach Südkorea seien nach Sprengungen am Dienstag nun komplett gekappt. «Dies ist eine unvermeidliche und legitime Massnahme in Übereinstimmung mit der Verfassung der DVRK, die die Republik Korea klar als feindlichen Staat definiert», erklärte KCNA. 60 Meter lange Strassen- und Eisenbahnabschnitte auf nordkoreanischer Seite, die als Grenzübergänge dienten, seien nun vollständig blockiert. Dies sei Teil einer schrittweisen vollständigen Abgrenzung seines Territoriums vom Süden.