"Die Serie von Aktionen Nordkoreas einschliesslich der wiederholten Starts ballistischer Raketen bedroht den Frieden und die Sicherheit Japans, der Region und der internationalen Gemeinschaft und stellt eine ernsthafte Herausforderung für die gesamte internationale Gemeinschaft einschliesslich Japans dar", sagte Japans oberster Regierungssprecher, Hirokazu Matsuno, in einer kurzen Pressekonferenz am Dienstag. Die Rakete sei 4600 Kilometer weit geflogen und habe eine maximale Höhe von 1000 Kilometern erreicht. Es gebe bislang keine Berichte über Schäden an Flugzeugen oder Schiffen. Auf die Frage, ob Japan Sanktionen gegen Nordkorea verhängen werde, sagte Matsuno, dass man angemessene Schritte mit Verbündeten abspreche.