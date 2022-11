Der Raketentest fand während des Gipfeltreffens der Staaten der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) in Thailand statt, an der auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris teilnahm. Dort wurde kurzfristig ein Dringlichkeitstreffen von Harris mit den Spitzenvertretern von Japan und Südkorea einberufen. Auch Australien, Kanada und Neuseeland sollten daran teilnehmen. Erst am Donnerstag hatte Nordkorea eine Rakete abgefeuert und mit "schärferen militärischen Reaktionen" auf die verstärkte Militärpräsenz der USA in der Region gedroht.