Südkorea und Japan beriefen eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrates ein und verurteilte den Raketenstart als schweren Akt der Provokation, der den internationalen Frieden bedrohe. Auch die USA verurteilten den jüngsten Test Nordkoreas "aufs Schärfste". Er erhöhe unnötig die Spannungen in der Region, teilte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates des Weissen Hauses, Adrienne Watson, mit. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol wies das Militär an, die Übungen mit den Vereinigten Staaten wie geplant durchzuführen. Nordkorea werde für seine "rücksichtslosen Provokationen" bezahlen, erklärte sein Büro. Südkoreanische und amerikanische Streitkräfte begannen am Montag mit umfangreichen, elf-tägigen gemeinsamen Übungen unter dem Namen "Freedom Shield 23".