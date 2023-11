Während Kims isoliertes Regime seine diplomatischen Aktivitäten mit Russland intensivierte, hiess es in offiziellen Medienberichten, dass es im Oktober seine Botschaften in Uganda und Angola geschlossen hat. Das nordkoreanische Aussenministerium sagte in einer am Freitag auf seiner Website veröffentlichten Erklärung, dass der Schritt zum Rückzug und zur Einrichtung diplomatischer Vertretungen "im Einklang mit einem sich verändernden globalen Umfeld und der nationalen diplomatischen Politik erfolgt“.