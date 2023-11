Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, die Botschafter des Landes hätten in der vergangenen Woche den Staatschefs von Angola und Uganda «Abschiedsbesuche» abgestattet. Lokale Medien in den beiden afrikanischen Ländern berichteten über die Schliessung der nordkoreanischen Botschaften.