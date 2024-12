Das sei vergangene Woche bei einem Treffen von Partei- und Regierungsvertretern unter der Leitung von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un beschlossen worden, meldet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag (Ortszeit). Das Bündnis zwischen Südkorea, den USA und Japan habe sich zu einem «nuklearen Militärblock» entwickelt, hiess es in dem Bericht weiter. Südkorea sei zu einem «antikommunistischen Aussenposten» der USA geworden. Dies zeige deutlich, in welche Richtung sich Nordkorea entwickeln müsse und was zu tun sei.