Kim habe zudem an einem anderen Ort den Bau eines 8'700 Tonnen schweren, atomgetriebenen U-Bootes inspiziert, das ebenfalls Boden-Luft-Raketen abfeuern ⁠könne, meldete KCNA. Das U-Boot-Projekt sei Teil der Bemühungen, die Marine des Landes zu modernisieren. Kim wurde mit den Worten zitiert, die ​Entwicklung nuklearer Fähigkeiten und die Modernisierung der Marine ‌seien unerlässlich und unumgänglich, da die gegenwärtige ‍Welt keineswegs friedlich sei. Er begründete sein Vorgehen auch mit den Plänen Südkoreas, mit ​Unterstützung Washingtons ein eigenes Atom-U-Boot zu entwickeln. Dies heize die Spannungen weiter an und stelle ein Risiko für die nationale Sicherheit ‌dar, das ihn zum Handeln zwinge.