Die Beziehungen zwischen Moskau und Pjöngjang umfasst auch eine militärische Zusammenarbeit. Nordkoreanische Truppen ‌hatten Russland bei der Abwehr eines grösseren ukrainischen Vorstosses in die westrussische Region Kursk geholfen, der 2024 begann. Im Rahmen des Verteidigungspakts der beiden Länder schickte Nordkorea ​schätzungsweise ​14.000 Soldaten. Choe traf sich ⁠dem Kreml zufolge bereits am Sonntag mit dem ​russischen Präsidenten Wladimir Putin und ⁠überbrachte Grüsse des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un. Beobachter werten den Besuch ‌Choes als mögliches Zeichen für eine weitere Russland-Reise Kims, der zuletzt 2023 für einen Gipfel mit Putin dorthin gereist war.