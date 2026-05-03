US-Behörden haben Nordkorea wiederholt staatlich geförderte Cyber-Aktivitäten vorgeworfen. Dazu zählten ​Hacking und der Diebstahl von Kryptowährungen. Zudem ​würden IT-Arbeitskräfte im Ausland eingesetzt, ​um Einnahmen für die Waffenprogramme des Landes zu erzielen. ‌Im März verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen sechs Personen und zwei Organisationen, die mit nordkoreanischen IT-Arbeitskräften in ​Verbindung ​stehen. Bereits im Juli ⁠hatten das Finanz- und das ​Aussenministerium nordkoreanische Cyber-Akteure ⁠und ausländische Helfer mit Sanktionen belegt. Auch das ‌US-Justizministerium und die Bundespolizei FBI haben davor gewarnt, dass nordkoreanische Cyber-Gruppen eine ständige Bedrohung ‌für Regierungen, Unternehmen und kritische Infrastrukturen weltweit ​darstellten.