Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un will ‌der ‌staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zufolge in den kommenden fünf Jahren die Entwicklung von Raketen ​fortsetzen.

Der Raketen- ‌und Granatenproduktionssektor des ‌Landes sei «von grösster Bedeutung für die Stärkung der Kriegsabschreckung», zitierte KCNA den Machthaber am Freitag (Ortszeit).

Kim ⁠habe zudem Entwürfe zur Modernisierung der Produktionsbetriebe gebilligt. Diese sollen auf einem ​Parteitag Anfang 2026 vorgelegt werden. ‌Auf dem ‍gleichen Parteitag wird laut der Agentur dann ​auch der Entwicklungsplan für die nächsten fünf Jahre festgelegt.

Erst am ‌Donnerstag war bekannt ⁠geworden, dass Kim den Bau ‌eines 8700 Tonnen schweren, atomgetriebenen U-Boots beaufsichtigt und ‍den Test von Langstrecken-Boden-Luft-Raketen verfolgt hatte.

(Reuters)