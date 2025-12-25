Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un will der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zufolge in den kommenden fünf Jahren die Entwicklung von Raketen fortsetzen.
Der Raketen- und Granatenproduktionssektor des Landes sei «von grösster Bedeutung für die Stärkung der Kriegsabschreckung», zitierte KCNA den Machthaber am Freitag (Ortszeit).
Kim habe zudem Entwürfe zur Modernisierung der Produktionsbetriebe gebilligt. Diese sollen auf einem Parteitag Anfang 2026 vorgelegt werden. Auf dem gleichen Parteitag wird laut der Agentur dann auch der Entwicklungsplan für die nächsten fünf Jahre festgelegt.
Erst am Donnerstag war bekannt geworden, dass Kim den Bau eines 8700 Tonnen schweren, atomgetriebenen U-Boots beaufsichtigt und den Test von Langstrecken-Boden-Luft-Raketen verfolgt hatte.
(Reuters)