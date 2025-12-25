Kim ⁠habe zudem Entwürfe zur Modernisierung der Produktionsbetriebe gebilligt. Diese sollen auf einem ​Parteitag Anfang 2026 vorgelegt werden. ‌Auf dem ‍gleichen Parteitag wird laut der Agentur dann ​auch der Entwicklungsplan für die nächsten fünf Jahre festgelegt.