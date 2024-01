Er sei zu dem Schluss gekommen, dass eine Wiedervereinigung mit dem Süden nicht mehr möglich sei. Im Falle eines Krieges auf der koreanischen Halbinsel solle die Verfassung des Landes die Frage der «Besetzung», «Rückeroberung» und «Eingliederung» des Südens in sein Territorium widerspiegeln. «Wir wollen keinen Krieg, aber wir haben nicht die Absicht, ihn zu vermeiden», wurde Kim in seiner Rede vor der Obersten Volksversammlung von KCNA zitiert. Ein Krieg würde den Süden dezimieren und den USA eine «unvorstellbare» Niederlage zufügen. Der Regierung in Seoul warf er vor, den Zusammenbruch des Regimes und eine Wiedervereinigung durch Absorption anzustreben. Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol kritisierte Kims Vorstoss. Dieser zeige den «antinationalen und ahistorischen» Charakter der Regierung in Pjöngjang. Er kündigte an, auf Provokationen wie den jüngsten Raketenstart mit einer Antwort «in vervielfachtem Ausmass» zu reagieren.