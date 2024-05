Dazu gehöre eine Attacke Ende des 2023, bei der 147,5 Millionen Dollar von der HTX-Kryptowährungsbörse gestohlen worden seien, hiess es in dem Bericht, in den die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag Einblick erhielt. Dieses Geld sei dann im März über die virtuelle Währungsplattform Tornado Cash gewaschen worden. Der am Freitag beim UN-Sicherheitsrat eingereichte Bericht nennt 97 mutmassliche Cyberangriffe auf Kryptounternehmen zwischen 2017 und 2024.