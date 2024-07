Im November 2022 wurde Kims Tochter erstmals in staatlichen Medien gezeigt. Sie besuchte damals zusammen mit ihrem Vater den Test einer ballistischen Rakete. Während des Tests hielt sie sich mit ihrem Vater an der Hand. Ein paar Monate später war sie auf einer Sportveranstaltung zu sehen. In den Berichten der Staatspresse wurde sie trotz der Fotos nicht namentlich erwähnt. In den Texten ist die Rede von Kims «geliebtem Kind» oder «respektiertem Kind».