Kim und Schoigu trafen sich in der Stadt Knewitschi, 50 Kilometer von Wladiwostok im Osten Russlands, entfernt. Der russische Minister zeigte Kim strategische Kampfjets der Typen Tu-160, Tu-95 und Tu-22M3, die in der Lage sind Nuklearwaffen mit sich zu führen. «Es kann von Moskau nach Japan fliegen und dann wieder zurück», sagte Schoigu zu einem der Flugzeuge. Zudem zeigte er Kim den Überschalljet MiG-31I ausgerüstet mit Raketen des Typs «Kinzhal», die mit nuklearen oder konventionellen Sprengköpfen bestückt werden können. Danach stattete der Nordkoreaner der russischen Pazifikflotte in Wladiwostok einen Besuch ab.