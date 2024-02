Bei der Grundsteinlegung für eine Fabrik im Bezirk Songchon östlich der Hauptstadt Pjöngjang versprach Kim, seine «20×10-Politik der regionalen Entwicklung» voranzutreiben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Die Wirtschaftsinitiative sieht vor, dass in dem abgeschotteten Land in den kommenden zehn Jahren jedes Jahr in mindestens 20 entlegenen Bezirken modernisierte Fabriken eröffnet werden.