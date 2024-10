Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete, sagte Kim, das Land werde nicht zögern, alle verfügbaren Kräfte einschliesslich Atomwaffen einzusetzen, wenn «der Feind» versuche, mit Gewalt in seine Souveränität einzugreifen. Kim kritisierte zudem den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol dafür, bei einer Veranstaltung zum Tag des Militärs am Dienstag vom Ende des nordkoreanischen Regimes gesprochen zu haben. Laut KCNA äusserte sich Kim am Mittwoch auf einer Ausbildungsbasis von Spezialeinheiten der Armee. Nordkorea verfolgt seit Jahrzehnten ein Atomwaffenprogramm und verfügt vermutlich über genügend spaltbares Material für den Bau Dutzender solcher Waffen. Das Land hat bereits sechs unterirdische Atomtests gestartet.