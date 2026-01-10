Biver erzählt: «Eines Tages habe ich zu Ben gesagt: Ich bewundere dich, ich respektiere dich, und weil das so ist, will ich dir helfen.» Seither ist er Mentor, Berater des Verwaltungsrats und ein weiterer Türöffner. Bei Küffer spüre er die Energie der Jugend, sagt Biver. Der Norqain-Gründer, so der Altmeister, erinnere ihn an sich selbst.