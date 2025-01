Damit ist das Land fast an seinem Ziel, ab 2025 nur noch Elektroautos neu auf die Strassen zu bringen. «Norwegen wird das erste Land der Welt sein, das Diesel- und Benzinfahrzeuge so ziemlich vom Neuwagenmarkt nimmt», sagt Christina Bu, Chefin des norwegischen Elektroauto-Verbandes. Das ölreiche Land im Norden Europas ist damit neben China Vorreiter bei der Elektromobilität. In der Europäischen Union läuft es dagegen bei den Elektroautos nicht so gut.