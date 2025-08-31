Daher habe die Entscheidung auch keine negative Auswirkung auf die finanzielle und strategische Entwicklung des Unternehmens. «TKMS hat mit dem laufenden Bauauftrag für bisher vier U-Boote der 212CD-Klasse eine enge, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Norwegen im Unterwasserbereich», hiess es. Zwei weitere Boote stünden in Norwegen noch zur endgültigen Entscheidung an.