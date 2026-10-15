Die Kommission empfahl zudem, die ‌Rolle des unabhängigen Ethikrates zu schwächen. Dieser soll künftig nur noch Analysen liefern, während die Zentralbank, die den Fonds verwaltet, über einen möglichen Verkauf von ​Anteilen ​sowie über die Veröffentlichung der Gründe ⁠entscheiden würde. Kommissionschef Svein Gjedrem begründete dies ​mit der gestiegenen geopolitischen Anfälligkeit ⁠des Fonds. Der Fonds sei durch seine Grösse im Ausland sichtbarer ‌und damit verwundbarer geworden.