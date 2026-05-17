Trotz der wachsenden Öleinnahmen senkte das Finanzministerium seine Prognose für das Wirtschaftswachstum ausserhalb des Ölsektors. Für 2026 wird nun ​nur ​noch ein Plus von 1,7 Prozent ⁠erwartet statt der im Oktober prognostizierten ​2,1 Prozent. Als Grund nannte ⁠das Ministerium die Folgen des Iran-Kriegs. Die Minderheitsregierung der Arbeiterpartei, ‌die in Umfragen derzeit zurückliegt, steht vor schwierigen Verhandlungen im Parlament, um eine Mehrheit für den überarbeiteten Haushalt zu finden. ‌Die Ausgaben aus dem Staatsfonds sollen mit 579,0 ​Milliarden Kronen (rund 54 Milliarden Euro) nun sogar etwas niedriger ausfallen als noch im Dezember geplant.