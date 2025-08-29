Im Streit über den Rückzug des norwegischen Staatsfonds aus dem US-Baumaschinenhersteller Caterpillar aus ethischen Gründen will Ministerpräsident Jonas Gahr Stoere die Wogen glätten. Stoere habe dazu Kontakt zu dem einflussreichen US-Senator Lindsey Graham aufgenommen, teilte die Regierung in Oslo am Freitag mit. Der Ministerpräsident habe dem Senator in einer Kurznachricht die unabhängige Struktur des Fonds erläutert. Der norwegische Staatsfonds, mit einem Volumen von zwei Billionen Dollar der grösste der Welt, hatte am Montag den Verkauf seiner Anteile an Caterpillar bekanntgegeben. Als Grund nannte er die Lieferung von Bulldozern an Israel, die bei der Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlandes eingesetzt würden. Graham, ein Vertrauter von US-Präsident Donald Trump, hatte Norwegen mit Zöllen und Visa-Beschränkungen gedroht.