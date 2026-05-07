Die Notenbank begründete den Schritt mit einem starken Lohnzuwachs und den höheren Energiekosten infolge des Iran-Kriegs. «Die Inflation ist zu hoch und liegt ‌seit mehreren Jahren über dem Zielwert», sagte Notenbankchefin Ida Wolden Bache. Sie werde voraussichtlich hoch bleiben. Die Kerninflationsrate - bei der ​die schwankenden Lebensmittel- und Energiepreise herausgerechnet werden - ​lag im März bei drei Prozent. ​Die Zentralbank strebt zwei Prozent an. Noch im Dezember hatte ‌die Notenbank für 2026 Zinssenkungen in Aussicht gestellt, war davon aber wegen des Preisdrucks wieder abgerückt.