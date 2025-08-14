Andere Notenbanken wie die Europäische Zentralbank haben seit dem vergangenen Sommer hingegen schon mehrfach die Zinsen gesenkt. In Norwegen ist die Inflation allerdings deutlich höher. Während die Teuerung in der Eurozone zuletzt das angepeilte Inflationsziel der EZB von mittelfristig zwei Prozent erreichte, war die Inflationsrate in dem skandinavischen Land im Juli um 0,3 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent gestiegen.