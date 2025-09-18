Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent reduziert, teilte die Zentralbank am Donnerstag in Oslo mit. Analysten hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins im Juni um 0,25 Punkte gesenkt. Die Währungshüter begründeten den aktuellen Zinsschritt mit einer unsicheren Wirtschaftslage. Im Vergleich zu anderen grossen Notenbanken haben die Norweger den Leitzins nach dem Ende der grossen Inflationswelle kaum gesenkt. Seit etwa zwei Jahren lag er nicht mehr unter der Marke von vier Prozent. Hintergrund ist die Inflation, die in Norwegen im Vergleich zu anderen Industriestaaten weiterhin hoch ist.