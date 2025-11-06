Die Norges Bank begann im Juni einen Lockerungszyklus und senkte den Leitzins im September erneut. Sie ist der Ansicht, dass eine restriktive Geldpolitik weiterhin notwendig ist. Denn die Inflation sei nach wie vor zu hoch: «Wird der Leitzins zu schnell gesenkt, könnte die Inflation zu lange über dem Zielwert bleiben.» Andererseits könne eine übermässig restriktive Geldpolitik die Wirtschaft stärker bremsen, als zur Senkung der Inflation auf den Zielwert erforderlich wäre.