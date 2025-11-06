Norwegens Zentralbank hält den Leitzins konstant und signalisiert zugleich für 2026 einen lockereren Kurs. Wie von Experten erwartet, beliess sie den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag bei 4,00 Prozent. Die Aussichten seien zwar ungewiss, erklärten die Osloer Währungshüter: «Aber wenn sich die Wirtschaft im Grossen und Ganzen so entwickelt, wie derzeit erwartet, wird der Leitzins im Laufe des kommenden Jahres weiter gesenkt werden.»
Die Kerninflation, bei der Energiepreise ausgeklammert bleiben, ging zuletzt überraschend zurück. Mit 3,0 Prozent liegt sie jedoch noch deutlich über der von den Währungshütern angepeilten Marke von zwei Prozent. «Die Bekämpfung der Inflation ist noch nicht vollständig abgeschlossen, und wir haben es nicht eilig, den Leitzins zu senken», sagte Notenbankchefin Ida Wolden Bache.
Die Norges Bank begann im Juni einen Lockerungszyklus und senkte den Leitzins im September erneut. Sie ist der Ansicht, dass eine restriktive Geldpolitik weiterhin notwendig ist. Denn die Inflation sei nach wie vor zu hoch: «Wird der Leitzins zu schnell gesenkt, könnte die Inflation zu lange über dem Zielwert bleiben.» Andererseits könne eine übermässig restriktive Geldpolitik die Wirtschaft stärker bremsen, als zur Senkung der Inflation auf den Zielwert erforderlich wäre.
(Reuters)