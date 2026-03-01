Tangen, früher Hedgefonds-Manager, hat im vergangenen Jahr erklärt, er sei «wie ein Verrückter» herumgelaufen, um die Mitarbeiter zur Nutzung der Technologie zu bewegen. Diese Nutzung hat er zur Frage der Karriere gemacht. Mitarbeiter, die KI meiden, «werden niemals befördert». Der Fonds will mit KI die Entscheidungsfindung verbessern und die Investmentprozesse teamübergreifend stärken. Am Ende soll die Technologie helfen, Gewinner und Verlierer unter den Unternehmen früher zu erkennen.