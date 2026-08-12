Am ​Dienstag legte der Fonds eine Übersicht über ​seine Beteiligungen offen. Demnach hielt er ​zum Stichtag 30. Juni einen Anteil von 0,05 Prozent an Elon ‌Musks Weltraumfirma SpaceX mit einem Wert von 1,22 Milliarden Dollar. Deutlich grösser sind die Beteiligungen an anderen US-Techwerten: Der 1,28-Prozent-Anteil an ​Nvidia ​wird mit 62 ⁠Milliarden Dollar bewertet, die 1,24 Prozent an ​Apple haben einen Wert ⁠von 52 Milliarden Dollar, die 1,17 Prozent an Alphabet ‌kommen auf 50 Milliarden Dollar, die 1,27 Prozent an Microsoft auf 35 Milliarden Dollar und die 1,7 ‌Prozent am Chiphersteller TSMC aus Taiwan ​werden mit 34 Milliarden Dollar bewertet.