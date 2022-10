Das Tiefseeprojekt Ormen Lange vor der norwegischen Küste fördert Erdgas aus der norwegischen See. Es wird zur Verarbeitungsanlage in Nyhamna in der Provinz More og Romsdal geleitet. Die Anlage deckt nach Angaben auf der Webseite der Shell rund ein Fünftel des britischen Gasbedarfs.sagt auf seiner Website.