Der mit 1,7 Billionen Dollar grösste Staatsfonds der Welt investiert die Einnahmen des norwegischen Staates aus der Öl- und Gasproduktion unter anderem in Aktien, Anleihen und Immobilien. Er gilt als Vorreiter bei ethischen Investitionen und hält Anteile an rund 8700 Unternehmen auf der ganzen Welt. Damit ist der Fonds im Besitz von 1,5 Prozent aller gelisteten Aktien. Laut Fondsangaben befand sich Ende 2024 mehr als die Hälfte seiner Vermögenswerte in den USA.