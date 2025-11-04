Die Tesla-Aufseher hatten bei der Vorstellung des Plans im September erklärt, um die Vergütung zu erreichen, müsse Musk Ziele zur Weiterentwicklung von Tesla erreichen, die einem Flug zum Mars glichen. Dazu gehört eine Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen Dollar. Nach einer Reuters-Analyse genügt es, eine Handvoll der einfacheren Ziele zu erreichen, um Musk mehr als 50 Milliarden Dollar einzubringen. Autoexperten zufolge liegt die Messlatte beim Absatzziel besonders niedrig. Verkaufe das Unternehmen im Schnitt 1,2 Millionen Autos pro Jahr und steigere es den Börsenwert bis 2035 von heute 1,4 auf zwei Billionen Dollar, erhalte er Aktien im Wert von 8,2 Milliarden Dollar. Das wären eine halbe Million Autos weniger pro Jahr, als Tesla 2024 losschlug.